Décès d’Abdelhamid Salama, ancien ministre et figure du sport tunisien

Aujourd’hui, le monde du sport tunisien et de la politique a perdu une figure emblématique. Abdelhamid Salama, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien conseiller à la présidence de la République et ancien président du Comité olympique tunisien, est décédé à l’âge de 84 ans.

Sa carrière, marquée par un engagement sans faille au service de son pays, a laissé une empreinte indélébile dans le domaine sportif et au-delà. Il était reconnu pour sa grande contribution au développement du sport en Tunisie et pour son rôle de leader dans la promotion des valeurs olympiques. Sa disparition laisse un grand vide et suscite une immense tristesse parmi ses proches, ses collègues et les générations qui l’ont admiré.