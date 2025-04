Sousse : le surveillant général d’un collège giflé par une mère d’élève, suspension immédiate des cours

Les cours ont été suspendus ce mardi 29 avril 2025 au collège “El Aroui Jawhara” dans le gouvernorat de Sousse, à la suite d’une agression violente subie par le surveillant général de l’établissement.

Selon les déclarations de Farid El Hamdi, surveillant général et secrétaire général de la section régionale des surveillants à Sousse, une mère d’élève l’aurait giflé après la confiscation du téléphone portable de sa fille, en application de la circulaire émise par le ministère de l’Éducation interdisant l’usage des smartphones dans les établissements scolaires. Le surveillant a précisé avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre l’élève d’éteindre son téléphone et de rejoindre la salle de classe, en vain. Face à cette agression, une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes. Le personnel éducatif et administratif a dénoncé la multiplication des actes de violence dans les écoles et a lancé un appel à une meilleure protection.

En solidarité, le syndicat de base des surveillants a appelé à l’organisation de mouvements de protestation dans l’ensemble des établissements scolaires du gouvernorat de Sousse.