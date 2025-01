Sécurité alimentaire : Plus de 3 000 tonnes de produits impropres détruites en 2024

Les opérations de contrôle effectuées par l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) en 2024 ont débouché sur la saisie de plus de 3 mille tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation qui ont été détruits, a indiqué le directeur général de l’INSSPA Mohamed Rabhi dans une déclaration à la TAP, en marge d’un atelier de travail organisé jeudi dans la banlieue de Gammarth ayant pour thème “le contrôle des contaminants dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux”.

Selon Rabhi, l’INSSPA a effectué au cours de l’année 2024, plus de 400 mille visites pour contrôler les denrées alimentaires sur le marché et refusé des dizaines de demandes déposées par les sociétés exportatrices et importatrices en raison de la non conformité des produits aux normes de sécurité sanitaire.

“Tous les produits alimentaires importés ou exportés sont soumis au contrôle par l’instance, qui étudie les dossiers déposés par les sociétés importatrices et exportatrices comportant toutes les informations détaillées sur les produits” a-t-il noté, affirmant que, dans certains cas, des échantillons sont prélevés pour les besoins d’analyse afin de s’assurer de leurs conformité aux normes de sécurité sanitaire et décider de leur acceptation ou de leur refus.

Par ailleurs, Rabhi a relevé l’importance de l’organisation d’ateliers de travail sur “le contrôle des contaminants dans la chaine alimentaire et des aliments pour animaux”, précisant que cette question est fondamentale en matière de sécurité alimentaire eu égard son impact direct sur la santé des consommateurs englobant les contaminants biologiques et chimiques, les résidus des insecticides et les contaminants vitaux.

De son coté, le directeur général de la santé au ministère de la santé a précisé que cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire les maladies liées à la nutrition, soulignant le rôle de l’INSSPA dans les opérations de contrôle permanent.

Il a relevé que les contaminants des denrées alimentaires constituent un danger sur la santé des citoyens, signalant la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle de qualité des denrées alimentaires afin de réduire les risques y afférents.