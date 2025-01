Le colonel Jbabli révèle l’arrestation d’un rappeur dans un trafic de drogue

Le porte-parole de la direction générale de la garde nationale, le colonel Hossemeddine Jbabli, a révélé dans une déclaration à la radio Mosaïque les détails de l’arrestation d’un célèbre rappeur impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Dans le cadre de la lutte continue contre le fléau des stupéfiants, la direction des renseignements et des enquêtes de la garde nationale a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la distribution de drogues et à arrêter le rappeur en question dans le quartier de Hay Ibn Khaldoun, à Tunis. Cette opération a été menée en collaboration avec la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants et la direction des enquêtes.

Au cours de l’opération, une grande quantité de cannabis, une somme importante en dinars tunisiens et des voitures de luxe utilisées pour les activités criminelles ont été saisies. Grâce à des investigations approfondies et à une surveillance minutieuse, l’élément principal du réseau a été identifié comme étant un rappeur célèbre. L’arrestation de ce dernier, ainsi que celle d’un de ses proches, a permis la saisie de stupéfiants, de voitures de luxe, de motos de grande cylindrée et d’importantes sommes d’argent. Après son arrestation, le rappeur a été présenté au juge d’instruction, qui a émis un mandat de dépôt à son encontre et à l’encontre des autres membres du réseau criminel.