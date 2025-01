Sidi Ali Ben Aoun : découverte tragique du corps d’un élève à l’école primaire

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jawhar El Gabbassi, a confirmé ce mercredi 29 janvier 2025 la découverte, la veille au soir, du corps sans vie d’un élève de 17 ans retrouvé suspendu à la barre de but du terrain de sport de l’école primaire “Bir Idriss”, située dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, gouvernorat de Sidi Bouzid. L’élève était en troisième année de sciences techniques au lycée “Chahid Sami WNasi” dans la même région.

Suite à l’alerte, les forces de sécurité et les représentants du ministère public se sont rendus sur les lieux pour procéder à l’examen de la scène et prendre les mesures nécessaires avant que le corps ne soit transporté au médecin légiste pour autopsie et pour déterminer les causes et les circonstances de sa mort.

Ce matin, le délégué régional de l’éducation, le délégué régional de la jeunesse et des sports, ainsi que plusieurs responsables des niveaux d’enseignement secondaire et préparatoire, ont rendu visite aux deux établissements scolaires de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun et se sont ensuite rendus chez la famille du défunt pour présenter leurs condoléances.