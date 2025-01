Philip Morris Tunisie reconnu comme Top Employer pour la 7ème année consécutive

Philip Morris Tunisie a été nommé Top Employer en Tunisie pour la 7ème année consécutive. Cette certification reconnaît l’excellence de PMI en matière de pratiques de gestion des ressources humaines, établissant fermement l’entreprise comme un employeur de choix, axé sur la satisfaction des besoins évolutifs d’un capital humain mondial diversifié.

« Être nommé Global Top Employer pour la neuvième année consécutive est une réalisation exceptionnelle, dont tous mes collègues sont immensément fiers”, a déclaré Fred Patitucci, Président People & Culture chez PMI. “Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à intégrer la culture non seulement comme une fonction ou une politique, mais comme une stratégie d’entreprise où tous les employés sont collectivement responsables d’incarner nos valeurs, de donner vie à notre ADN PMI.”

De son côté Borhann Rachdi, Directeur Général de Philip Morris International en Tunisie a expliqué que « Je suis profondément honoré de voir notre entreprise recevoir la certification de « Top Employer » en Tunisie. Cette distinction prestigieuse témoigne de notre engagement inébranlable envers le bien-être et le développement de notre équipe. Une telle réussite met en lumière notre dévouement à promouvoir un avenir plus durable pour tous, soutenant ainsi la réalisation de notre vision d’un avenir sans fumée en Tunisie »

La certification Top Employer résulte d’une évaluation indépendante par le Top Employers Institute, qui a reconnu Philip Morris International (PMI), comme Global Top Employer pour la neuvième année consécutive. Les filiales de PMI ont également été reconnues comme employeurs de premier plan dans 32 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie/Pacifique. Cette évaluation couvre six domaines comprenant 20 sujets, dont l’Environnement de Travail, l’Apprentissage, la Diversité et l’Inclusion, la Raison d’Être et les Valeurs, le Bien-être, et plus encore.

Philip Morris International (PMI) est l’une des 17 organisations internationales à avoir reçu cette année la certification Global Top Employer au niveau mondial. Cette certification reflète l’engagement de PMI à développer une culture de croissance et d’inclusion, comme le décrit l’ADN de PMI – un cadre culturel interne basé sur des valeurs et des comportements partagés pour garantir que les 82 700 employés de PMI dans le monde se sentent en sécurité, écoutés et engagés avec un objectif clair et un fort sentiment d’appartenance.

Philip Morris International : Vers un avenir sans fumée

PMI est une entreprise internationale de tabac de premier plan, œuvrant activement pour un avenir sans fumée et faisant évoluer son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine. Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 12,5 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée pour les adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif de mettre fin complètement à la vente de cigarettes. Cela inclut la construction de capacités d’évaluation scientifique de classe mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

Avec une base solide et une expertise significative dans les sciences de la vie, PMI a annoncé en février 2021 son ambition de s’étendre dans les domaines du bien-être et des soins de santé et vise à améliorer la vie grâce à la fourniture d’expériences de santé intégrées.

En 2022, PMI a acquis Swedish Match—un leader de la distribution de nicotine orale—créant un champion mondial sans fumée dirigé par les marques IQOS et ZYN des entreprises. La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé la commercialisation des versions des dispositifs et consommables IQOS de PMI et du General snus de Swedish Match en tant que produits du tabac à risque modifié.

Les demandes de renouvellement des produits IQOS sont actuellement en attente devant la FDA. Au 30 juin 2024, les produits sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente dans 90 marchés, et PMI estime que 36,5 millions d’adultes dans le monde utilisent les produits sans fumée de PMI. L’activité sans fumée représentait environ 38 % des revenus nets totaux de PMI pour les neuf premiers mois de 2024.