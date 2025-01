11 millions de visiteurs attendus : les objectifs ambitieux du programme touristique 2025

Le ministre du Tourisme, Sofiane Teguia, a présenté les grandes lignes du programme pour la saison touristique 2025/2026, visant à attirer 11 millions de visiteurs. Cette saison mettra en avant diverses formes de tourisme : culturel, balnéaire, de santé et écologique.

Un programme régional spécifique sera développé pour chaque région, en complément de l’ouverture de nouveaux hôtels à Tozeur, Tabarka, Sousse et Djerba. Teguia a également mis l’accent sur le renforcement du transport aérien, la diversification de l’offre touristique et le soutien au tourisme alternatif et durable, en collaboration avec les acteurs privés et publics.