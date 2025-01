Nabeul : 4916 infractions économiques relevées en 2024

Quelque 4916 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Nabeul, au cours de l’année 2024.

Le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui a indiqué à l’Agence TAP que les irrégularités enregistrées sont liées en particulier à l’augmentation des prix (41%), le non affichage des prix (27%), l’usage d’instruments de pesage non conformes (11,8%) et dissimulation de marchandises et refus de vente.

Il a ajouté que les contraventions concernent, notamment, les secteurs des fruits et légumes (20%), l’agroalimentaire (28%) et tabac et fruits secs (14%).

Parmi les produits saisis, 22302 paquets de cigarette, 65,5 tonnes de farine subventionnée, 14 tonnes de semoule, 648 tonnes de fruits et légumes, 54 tonnes de sucre, 188 tonnes de fourrages, 17152 litres de lait demi-écrémé, 5 tonnes de café, 102 mille œufs et 1584 kg de volailles et produits alimentaires.