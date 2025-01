Sidi Bouzid : 200 postes d’emploi créés par la Sodesib

La Société de développement économique de Sidi Bouzid (Sodesib), a créé un total de 200 postes d’emploi permanents depuis le lancement de ses activités, après avoir contribué au financement de 12 entreprises, dont deux en phase de réalisation, avec un coût de 47 millions de dinars.

La même société a également contribué à hauteur de 7 MD au capital de la Société des marchés de production du centre (SOMAPROC), selon le président-directeur général par intérim de la Sodesib, Abdelbasset Hajlaoui.

Il a précisé, à l’Agence TAP, qu’un plan d’action stratégique a été élaboré visant à augmenter le capital de la société à 10 MD, à financer 10 nouveaux projets en vue de créer mille postes d’emploi permanents d’ici 2030.

A noter que la Sodesib est une société anonyme qui a été fondée en 2011avec un capital de 4 millions 905 mille dinars, et est supervisée par le Conseil du Marché Financier (CMF).

Elle vise à contribuer aux fonds propres des petites et moyennes entreprises dans les phases de création, développement et expansion, à soutenir et accompagner les créateurs et gestionnaires, à créer de postes d’emploi, et à promouvoir l’innovation.