Décès de l’ancien ministre des Finances Hassine Dimassi

L’Economiste et ancien ministre des Finances, Hassine Dimassi est décédé à l’âge de 77 ans. Né le 18 novembre 1948 à Ksar Helal dans le gouvernorat de Monastir, Dimassi avait occupé le poste de ministre des Finances, entre 2011 et 2012, dans les gouvernements de Mohamed Ghannouchi et Hammadi Jebali.

Titulaire d’un doctorat d’Etat en sciences économiques (1983) et de l’agrégation en sciences économiques (1984), Il a occupé plusieurs postes académiques.

Il était professeur assistant en sciences économiques à la faculté de l’économie et de gestion de Tunis en 1973 et puis doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse (1988-1991).

Au début des années 70, il a occupé le poste d’expert contractuel au ministère de la planification. Il a, également, été secrétaire général du syndicat de l’enseignement supérieur à la faculté de l’économie et de gestion de Tunis (1975-1980) et membre fondateur du parti du mouvement de l’Unité Populaire (MUP) en 1977.

Dimassi a pris part à plusieurs rencontres organisées par des institutions internationales dont la Banque mondiale (BM), L4Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Ligue des Etats arabes et la Confédération européenne des syndicats (CES).

Il est l’auteur de plusieurs articles et études en langues arabe et française. Ses articles ont porté principalement sur « la situation financière de la caisse nationale de sécurité sociale en Tunisie » et « les capacités économiques des femmes tunisiennes ».