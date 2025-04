Ce soir : pluies orageuses et abondantes attendues au nord-ouest

Ce soir, le temps sera marqué par l’apparition de nuages parfois denses, notamment dans le nord-ouest et l’extrême nord du pays, où des pluies temporairement orageuses sont attendues.

Ces précipitations pourraient localement être abondantes. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Les vents souffleront d’est, généralement faibles à modérés, mais se renforceront en fin de nuit sur le sud, rendant la mer agitée.

Les températures nocturnes varieront entre 12 et 17 degrés au nord et au centre, entre 18 et 22 degrés au sud, et pourront atteindre jusqu’à 26 degrés à l’extrême sud.