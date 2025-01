La réunion de la commission centrale de réconciliation, réunie jeudi soir avec la participation des représentants du ministère des affaires sociales, du ministère de l’industrie et des mines, de la direction générale de la compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a abouti à un accord comportant des solutions concrètes qui portent sur la régularisation de la situation financière des agents, l’amélioration de leurs conditions sociales et l’instauration de mécanismes à même de garantir la stabilité professionnelle et la productivité au sein de cette société.

En vertu de cet accord, la grève des agents de la CPG initialement prévue les 27,28 et 29 janvier courant a été annulée.

Selon le procès verbal de la réunion, publié vendredi par le département des offices et des établissements publics relevant de l’UGTT, cet accord stipule la régularisation de la prime de productivité pour l’année 2019, le versement en mars 2025 des montants prélevés sur les primes des retraites depuis 2019, et la possibilité d’accorder une avance de 800 dinars par agent sur les primes et les salaires qui sera versée fin février 2025, ainsi que le report du paiement des précédentes avances jusqu’à la révision de la prime de productivité.

Il a été convenu également d’intégrer les augmentations au titre des années 2008, 2009,2010 et 2011 dans le salaire de base sur deux tranches: la première tranche sera versée en février 2025 et la deuxième à partir de février 2026, outre la consécration d’un budget pour le financement des crédits sociaux au profit des agents de la CPG.

D’autre part, la direction générale de la compagnie des phosphates de Gafsa s’est engagée à fournir les vêtements de travail pour l’année 2022-2023 au cours du premier semestre de l’année 2025 et entamera la distribution des vêtements de travail pour l’année 2024-2025 au cours du deuxième semestre de la même année, et à réviser les primes d’incitation y compris la prime de chômage, de continuité de service et de livraison.

Il a également été convenu d’entamer les travaux de la commission paritaire pour l’amendement du statut des agents de la CPG à partir du mois de février 2025 et de fournir des véhicules sociaux à tous les districts de la société.