Un conseil ministériel restreint, tenu, mardi sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, s’est penché sur l’examen des préparatifs à engager en prévision de l’année scolaire 2025-2026.

Il a été également question de débattre du programme de restructuration de la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa (SNCPA).

Après délibération et discussion, le Conseil a décidé une batterie de mesures et de décisions dont les plus importantes sont les suivantes :

Au sujet des préparatifs en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, il a été décidé comme suit :

-Ne pas revoir à la hausse les prix des cahiers et des livres scolaires subventionnés.

-Déterminer les besoins en cahiers scolaires subventionnés selon les régions et les établissements scolaires afin de faciliter autant que possible les opérations de distribution et orienter ces cahiers vers leurs ayants droit.

-Identifier des mécanismes permettant une meilleure coordination commune entre les organismes publics intervenants de manière à ce que l’aide scolaire soit bien ciblée sous forme de cartables prêts à l’emploi au profit des ayants droit issus de familles pauvres et à faibles revenus.

-Charger la société nationale de cellulose et de papier Alfa à fabriquer 5750 tonnes de papier pour les manuels scolaires à partir du mois de mars 2025 et 5000 tonnes de papier pour les cahiers scolaires subventionnés à partir du mois d’avril 2025 et de faire bénéficier cette entreprise du soutien financier nécessaire à cet effet.

S’agissant du volet afférent au programme de restructuration de la SNCPA, le conseil a décrété une série de mesures et de décisions dont la teneur comme suit :

-Approuver l’octroi à la SNCPA d’une garantie de l’État en vue de l’obtention d’un prêt à long terme. Ce prêt devra permettre à l’entreprise précitée de réaliser des investissements au niveau de différentes unités de production, d’augmenter sa capacité de production et maîtriser ainsi les coûts y afférents.

-Appeler la SNCPA et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à œuvrer à préserver la plante alfa, à la protéger contre toute surexploitation anarchique et à veiller dans ce cadre à améliorer les méthodes de sa collecte et de sa valorisation.

-Mettre sur pied un plan d’actions financier visant à réduire et à échelonner les dettes de la SNCPA, tout en l’appelant à miser autant que possible sur la valorisation de ses actifs immobiliers, à améliorer sa gouvernance et à instaurer les attributs d’une bonne gestion à même de lui permettre d’honorer ses engagements financiers.

-Donner les instructions en vue de parachever les procédures d’approbation de la mise à jour du statut particulier du personnel de l’entreprise.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion, le chef du gouvernement a tenu à souligner l’engagement du président de la République à accorder au dossier de l’éducation et de l’enseignement l’écrin qui lui revient et son appel incessant à redoubler d’efforts en vue d’offrir les meilleures conditions pour un climat éducatif sain favorable à l’apprentissage, à la réussite et à l’excellence.

Il a également rappelé l’engagement à œuvrer à engager d’avance les préparatifs en prévision de la rentrée scolaire, notamment en ce qui concerne la fourniture des livres et cahiers scolaires subventionnés.

Maddouri a saisi l’occasion pour mettre l’accent sur la nécessité de redonner à l’école publique ses lettres de noblesse et de veiller à ce qu’elle assume son rôle vital d’ascenseur social et d’un vivier pour les élites et les compétences de notre pays sur lesquelles elle s’appuie dans le processus de son édification et de construction.

Pour ce qui est dossier de la SNCPA, le chef du gouvernement a tenu à préciser que l’examen de ce dossier fait suite à l’appel du chef de l’Etat à préserver les établissements et les entreprises publics et à œuvrer à garantir leur pérennité et efficacité à travers l’instauration d’une bonne gouvernance.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, de mettre en œuvre les recommandations émanant du chef de l”Etat à l’issue de sa visite au siège de la SNCPA.

A ce titre, le chef du gouvernement a mis en exergue le rôle national majeur joué par cette entreprise publique dans l’approvisionnement régulier des besoins de la rentrée scolaire, en plus de son rôle économique en tant que seule et unique entreprise productrice du papier alfa dans le pays et génératrice de postes d’emploi direct et indirect à Kasserine et dans les gouvernorats limitrophes et l’impact de son activité sur le soutien du pouvoir d’achat des familles tunisiennes.

Afin que cette entreprise assume comme il se doit sa mission, le chef du gouvernement a appelé dans ce contexte à la nécessité d’améliorer son équilibre financier pour lui permettre de rétablir le rythme de son activité, de conforter sa position sur le marché local et de redorer son image en tant qu’entreprise nationale productrice de richesse qui continue à jouer son rôle-clé dans la fourniture des besoins du marché local en papier d’impression et d’écriture, estimés à 64.000 tonnes par an.