L’UGTT appelle à la nécessité d’entamer un nouveau round de négociations sociales

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à la nécessité d’entamer un nouveau round de négociations sociales dans les trois secteurs (fonction publique, secteur public, secteur privé) englobant les aspects financiers et réglementaires.

Le bureau exécutif de l’UGTT a souligné dans un communiqué publié à l’issu d’une réunion tenue mercredi, qu’avec l’avènement du mois de janvier 2025 et le parachèvement de la dernière tranche des augmentations dans la fonction publique et le secteur public, la centrale syndicale a proposé à ses structures au niveau central et sectoriel d’entamer la préparation d’un nouveau round de négociations sociales en raison de la baisse du pouvoir d’achat des salariés et des citoyens en général, la hausse des prix, la baisse des salaires et la dégradation des services sociaux.

L’UGTT a appelé le gouvernement à “intervenir en urgence pour mettre fin à la flambées des prix, à fournir les produits de base de première nécessité et à résoudre les difficultés rencontrées au niveau des services publics dont notamment la santé, le transport et autres”.

Il a également revendiqué la mise en place d’une stratégie participative de sauvetage des entreprises publiques et en priorité les offices agricoles, les sociétés de transport publics terrestre, aérien et maritime, selon le même communiqué.