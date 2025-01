La Tunisie se prépare : le trophée de la Coupe du Monde des Clubs bientôt chez nous !

La Tunisie s’apprête à accueillir le prestigieux trophée de la Coupe du Monde des Clubs 2025, les 15, 16 et 17 février, coïncidant avec la participation de l’Espérance Sportive de Tunis à cette compétition. Un comité de coordination, présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est réuni pour examiner les préparatifs organisationnels et sécuritaires nécessaires à la réussite de cet événement. L’objectif est de garantir un accueil exemplaire, reflétant l’excellence tunisienne et renforçant l’image du pays sur la scène internationale. L’Espérance, fièrement porte-drapeau, incarne l’espoir de toute une nation.