Israël face à une vague migratoire : les jeunes et les familles en première ligne

Les médias israéliens mettent en lumière une augmentation alarmante des taux de migration inverse, atteignant 82 000 personnes, un phénomène qui suscite de vives inquiétudes au sein du gouvernement et de la société. Cette tendance touche particulièrement les jeunes adultes instruits et les familles, représentant une menace pour l’économie et la structure sociale du pays. Parmi les causes principales figurent l’instabilité politique, les tensions sociales, le coût de la vie élevé et les craintes liées à des réformes judiciaires controversées. Ce phénomène reflète une perte de confiance croissante envers l’État et ses valeurs fondatrices, obligeant les décideurs à agir pour améliorer les conditions de vie et renforcer le sentiment d’appartenance nationale.