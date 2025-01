Yasmine Abdelaziz en deuil : le décès de son père bouleverse l’Égypte

L’actrice égyptienne Yasmine Abdelaziz, figure emblématique du cinéma et de la télévision, a annoncé avec une profonde tristesse le décès de son père. Ce moment difficile marque une grande perte pour elle et pour ses proches. Yasmine Abdelaziz, connue pour son talent et sa capacité à toucher le cœur de son public, traverse une épreuve personnelle marquée par la douleur de perdre un être cher. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille en ce moment de deuil. Puisse l’âme du défunt reposer en paix.