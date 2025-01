Le temps du lundi 20 janvier 2025 sera marqué par des passages nuageux sur l’ensemble du pays, avec des nuages parfois denses sur les régions côtières du nord-ouest, accompagnés de quelques pluies éparses. Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales variant entre 9 et 13 degrés sur les hauteurs du nord et du centre, et entre 14 et 18 degrés dans le reste des régions. La mer sera agitée au nord et agitée à peu agitée progressivement sur les côtes de l’est.