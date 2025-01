Tunisie : Le ministère de la santé alerte contre le produit dangereux “GEE Dexa”

Le ministère de la santé a mis en garde, mardi, tous les citoyens contre l’utilisation d’un produit commercialisé sous le nom “GEE Dexa”, découvert sur les marchés de manière illégale.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique que ce produit représente un grave danger pour la santé des consommateurs.

“Ce produit n’est ni un complément alimentaire ni un médicament autorisé, et il est totalement dangereux pour la santé”, ajoute le communiqué.

Selon la même source, ce produit peut causer des troubles hormonaux tels que des irrégularités menstruelles, des problèmes de fertilité, une croissance excessive et anormale des poils, ainsi que d’autres effets physiques graves, notamment une rétention d’eau dans le corps, un gonflement et une prise de poids anormale.

Ce produit présente également des risques importants pour les adolescents, entraînant un ralentissement de la croissance, une fragilité osseuse et des troubles psychologiques. Son utilisation peut conduire à des complications graves, telles que l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et une ostéoporose.

Le ministère a assuré qu’il a pris une série de mesures immédiates, notamment le retrait du produit des marchés en collaboration avec le ministère du Commerce, et l’intensification du contrôle sur les produits non autorisés afin de garantir la sécurité des citoyens.

Par ailleurs, le ministère recommande aux citoyens d’éviter l’utilisation de tout produit non approuvé par le ministère de la santé et sans prescription médicale.

Le ministère de la santé avait déjà alerté, le 7 août 2014, contre la consommation de ce même produit fabriqué en Inde, destiné à favoriser la prise de poids, et observé dans la région de Sidi Bouzid et dans les régions côtières. Le produit, connu sous le nom “GEE Dexa”, était vendu dans de petites boîtes dorées avec des inscriptions rouges. Chaque boîte contenait 100 comprimés dosés à 0,5 mg de dexaméthasone, une substance appartenant à la famille des corticoïdes, introduite sur le marché tunisien via des circuits non réglementés en provenance du Nigeria.