En prévision des intempéries : le ministère de la santé annonce son plan d’intervention

Le ministère de la santé a publié lundi soir un communiqué dans lequel il rappelle les mesures prises par le département pour faire face aux changements climatiques notamment les inondations et les chutes de neige.

Ce plan repose sur des mesures de prévention et le renforcement de la coordination entre l’ensemble des intervenants, indique le communiqué.

Dans le cadre de la prévention et de la limitation des impacts sanitaires résultant des changements climatiques survenant durant l’automne et l’hiver, les préparatifs du ministère, aux niveaux central et régional, incluent la mise en place d’un plan d’intervention en coordination avec la commission régionale de lutte contre les catastrophes et le Centre stratégique d’opérations sanitaires, une démarche jugée essentielle.

Au niveau central, les préparatifs comprennent la publication d’une circulaire définissant les mesures à adopter, le suivi continu de la situation climatique, ainsi que le renforcement du nombre d’ambulances dans les régions du nord, du centre et du sud.

Au niveau régional, le ministère prévoit de constituer un stock de médicaments, de fournitures médicales, d’oxygène et de carburant, en plus de vérifier et d’entretenir les systèmes de chauffage dans les structures de santé, de mettre à jour la liste des patients insuffisants rénaux nécessitant des séances de dialyse et de mettre en œuvre des programmes de formation.

Le plan d’intervention repose principalement, au sein des structures de santé, sur la coordination entre les niveaux central et régional, l’évaluation et le suivi de la situation générale, la mobilisation des agents et des moyens nécessaires, la préparation d’un plan d’accueil massif de victimes et le renforcement des services d’urgence.

En dehors des structures de santé, le plan prévoit la mise en place d’unités de santé avancées, des visites aux sinistrés et des interventions sur place, la sensibilisation des citoyens aux risques, la distribution de quantités d’eau de javel, l’instauration d’un système de surveillance des maladies transmissibles, ainsi que l’évaluation de la situation liée à la stagnation des eaux, le prélèvement d’échantillons d’eau des citernes et la mesure des taux de chlore.

Le ministère a souligné l’importance de la coordination entre les structures de santé régionales, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et le Centre stratégique d’opérations sanitaires du ministère en cas de crise.

Pour échanger des informations en cas de crise, le ministère a mis à disposition des numéros de contact : 71 567 500 et 71 576 425, ainsi qu’un numéro vert : 80 103 160, et un fax : 71 567 588.