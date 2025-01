Aïn Draham : chaos et détresse face à la pénurie de bouteilles de gaz domestique en pleine vague de froid

Les habitants de la ville d’Aïn Draham, confrontés à une vague de froid intense et une baisse drastique des températures, lancent un cri de détresse face à la rareté des bouteilles de gaz domestique, indispensables pour se chauffer. Malgré les efforts des autorités locales et régionales, l’approvisionnement reste insuffisant pour répondre à la forte demande, entraînant des scènes de chaos et de longues files d’attente. De plus, l’utilisation du bois de chauffage, qui pourrait constituer une alternative, est compromise par l’humidité et son coût élevé. En réponse à cette crise, la direction régionale du commerce de Jendouba a renforcé ses mesures en priorisant l’approvisionnement des zones rurales isolées. Elle a notamment alloué 8 000 bouteilles de gaz par jour à la région et augmenté les quotas de farine subventionnée pour les boulangeries des zones montagneuses, permettant ainsi la production de 550 000 pains supplémentaires par mois, afin de soutenir la population face aux rigueurs climatiques.