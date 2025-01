Palestine : 12 329 étudiants martyrs et 574 écoles et universités bombardés à Gaza

Le ministère de l’Éducation a déclaré que 12 329 étudiants ont été tués et 20 160 blessés depuis le début de l’agression sioniste le 7 octobre 2023 contre la bande de Gaza et la Cisjordanie.

Le ministère a expliqué dans un communiqué, mardi, que le nombre d’étudiants qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l’agression a atteint plus de 13054 et que 21320 ont été blessés, tandis qu’en Cisjordanie, 123 étudiants ont été tués et 671 blessés, en plus de l’arrestation de 560.

Le ministère a souligné que 657 enseignants et administrateurs ont été tués et 3904 blessés dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, et plus de 165 ont été arrêtés dans la Cisjordanie.

En outre, 324 écoles, universités et bâtiments appartenant au gouvernement et 65 appartenant à l’Agence des Nations Unies pour l’aide aux réfugiés (UNRWA) ont été bombardés et vandalisés dans la bande de Gaza, 128 entièrement détruits, 57 partiellement détruits, et 109 écoles et 7 universités en Cisjordanie ont été cambriolées et vandalisées.

788 000 étudiants de la bande de Gaza sont toujours privés d’aller à leurs écoles et leurs universités depuis le début de l’offensive sioniste, alors que les étudiants souffrent de traumas et des cas de santé graves