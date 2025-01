Feux dévastateurs en Californie : Leighton Meester et Jamie Lee Curtis au cœur du drame

Les incendies ravageant Los Angeles n’épargnent personne, anonymes comme célébrités, plongeant Hollywood dans une crise sans précédent. Parmi les victimes, Leighton Meester et Adam Brody ont vu leur maison partir en fumée dans le quartier de Pacific Palisades. Jamie Lee Curtis, bien que sa résidence ait été épargnée, témoigne d’un voisinage “complètement disparu”. Ces feux, qui ont déjà causé la mort de cinq personnes et détruit environ 2 000 bâtiments, continuent de se propager, obligeant plus de 100 000 habitants à évacuer.

Face à cette tragédie, l’industrie du cinéma est paralysée. Les tournages de grandes productions, comme Grey’s Anatomy, NCIS, ou encore la nouvelle série médicale The Pitt avec Noah Wyle, ont été suspendus. De même, les studios ont fermé leurs portes en raison de l’air contaminé par les fumées. Jean Smart, récompensée lors des Golden Globes pour son rôle dans Hacks, a appelé sur Instagram à ce que les chaînes reversent les bénéfices des cérémonies aux victimes et aux pompiers.

Les événements culturels subissent également des bouleversements : les Critics Choice Awards ont reporté leur cérémonie, tandis que les Oscars ont prolongé le délai pour voter. Les avant-premières du biopic Better Man sur Robbie Williams et du film Inarrêtable avec Jennifer Lopez ont été annulées. Même la présentation de la comédie Netflix Back in Action, marquant le retour très attendu de Cameron Diaz, a été annulée par solidarité. Hollywood, d’ordinaire habituée aux récits dramatiques, se trouve confrontée à une réalité qui dépasse toute fiction. Le soutien s’organise, mais l’industrie cinématographique, tout comme ses habitants, lutte pour se relever de cette catastrophe sans précédent.