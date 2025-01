Lors du tournage de la série Seyouf Al Arab au Maroc, l’actrice et animatrice tunisienne Mariem Ben Hassine a été victime d’une grave chute qui a causé des fractures et des déchirures musculaires. Actuellement hospitalisée dans la capitale marocaine, elle subit une intervention chirurgicale délicate afin de traiter ses blessures. Cet accident a suscité une vague de soutien et de solidarité de la part de ses fans et collègues, qui lui souhaitent un prompt rétablissement.