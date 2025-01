Rapport AirHelp 2024 : Tunisair et Nouvelair classées les pires compagnies aériennes au monde !

Selon le rapport AirHelp Score 2024, qui évalue les performances des compagnies aériennes à l’échelle mondiale, Tunisair, la compagnie nationale tunisienne, occupe tristement la première place en tant que pire compagnie aérienne au monde. Ce classement soulève des préoccupations majeures concernant la qualité des services offerts, la ponctualité des vols et la gestion des passagers. En deuxième position, la compagnie polonaise Buzz partage ce tableau peu flatteur, suivie, à la troisième place, par Nouvelair, une autre compagnie tunisienne. Ce double classement négatif des deux principales compagnies tunisiennes met en lumière les défis structurels et organisationnels du secteur aérien en Tunisie. Parmi les autres compagnies figurant dans ce top 10 des moins performantes, on retrouve Bulgaria Air (4e), EL AL Israel Airlines (5e), Pegasus Airlines de Turquie (6e), Indigo d’Inde (7e), Tarom de Roumanie (8e), Air Mauritius (9e) et Sky Express de Grèce (10e). Ces résultats devraient encourager des réformes urgentes pour améliorer les standards de qualité et redorer l’image de ces compagnies, en particulier celles issues de la Tunisie.