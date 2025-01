Révision des spécialités médicales : publication du décret n°717 au JORT

Le décret n°717 du 30 décembre 2024 portant modification du décret gouvernemental nº 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions

d’obtention des diplômes des études médicales vient de paraître au dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le premier chapitre de ce décret abroge en effet les dispositions des deuxième, treizième et quatorzième tirets du point 2 relatif aux spécialités chirurgicales et du sixième tiret du point 3 relatif à la biologie et disciplines fondamentales de l’article 34 du décret gouvernemental n° 341 de l’année 2019.

Le deuxième point du décret révisé remplace le deuxième tiret par un nouveau indiquant la chirurgie digestive et viscérale, un nouveau treizième tiret relatif à oto-rhinolaryngologie et chirurgie cervico faciale, un nouveau quatorzième tiret concernant la chirurgie maxillofaciale, et le troisième point du décret par un nouveau sixième tiret ayant trait à l’histo-embryologie et la biologie de la reproduction.

Le chapitre 2 du décret révisé stipule que la révision s’applique aux étudiants en médecine inscrits au premier cycle, au deuxième cycle et au troisième cycle des études médicales à partir de la date de sa publication au JORT. Il s’applique aussi aux médecins spécialistes à leur demande, et ce, conformément à la réglementation en vigueur relative à la reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l’exercice de la médecine.