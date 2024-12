Tunisie : Saisie de plus de 18 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a saisi 18 445 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, dont 17 325 tonnes de pâtisseries et leurs matières premières, au cours de 3 752 opérations d’inspection, effectuées du début au 30 décembre.

La viande blanche représente 1,12 tonne du total des produits saisis, selon un communiqué.

Par ailleurs, les équipes de contrôle ont pris 9 décisions de fermeture de pâtisseries. Elles ont aussi effectué 91 analyses de laboratoire sur les pâtisseries ainsi que leurs matières premières, et entrepris 78 analyses microbiologiques et 13 analyses physicochimiques.

À ce titre, elles ont dressé 81 procès verbaux à l’encontre des contrevenants.

En effet, les raisons de saisies et de fermetures sont dues aux conditions de préparation et de stockage ne répondant pas aux critères de santé et à la réglementation en vigueur, et à l’expiration de la date de validité..