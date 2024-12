Tunisie : D’importantes quantités de pluies enregistrées durant les 24 dernières heures

Les précipitations enregistrées durant les 24 dernières heures ont concerné 15 gouvernorats, à des quantités variables, selon la pluviométrie publiée, samedi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Il s’agit, notamment, du gouvernorat de de Monastir où des quantités importantes ont été enregistrées dans les différentes délégations de la région à l’instar de Sayada-Lamta-Bou Hajar (25 mm), Tebolba (45 mm), Bekalta (48 mm), et Benbla (50 mm).

Ben Arous a figuré, aussi, parmi les gouvernorats les plus arrosés, et où les quantités de pluies ont varié entre 20 mm à Rades et Fouchana, 25 mm à Mhamedia et Khelidia, et 35 mm à Boumhal, et ont atteint les 40 mm au chef lieu de ce gouvernorat Ben Arous.

De même, le gouvernorat de Zaghouan a accueilli d’importantes quantités de pluies, avec 14 mm Zaghouan et Mogren (14 mm), la région de barrage de l’Oued El Kebir (25 mm), et celle d’El Fahs (34 mm).D’autres gouvernorats ont été également concernés par les dernières précipitations à l’instar de Mahdia, où les services de l’INM ont recensé 23 mm de pluies à Mahdia port, 29 mm à Ksour Essaf et 32 mm à Rejich.

Dans les gouvernorats de Nabeul, 40 mm ont été enregistrés à Haouaria contre des précipitations plus modestes dans le reste de la région.Idem pour le gouvernorat de Jendouba où la grande quantité de pluies a été enregistrée uniquement à Tabarka (23 mm). De même, dans le gouvernorat de Beja, les précipitations ont concerné notamment la région de Nefza (26 mm).