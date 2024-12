Horrible : l’armée israélienne brûle un hôpital à Beit Lahia, Gaza !

La présidence palestinienne a fermement condamné l’incendie criminel perpétré par l’armée d’occupation israélienne contre l’hôpital Kamel Adwan, situé à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Cet établissement médical, qui dessert plus de 400 000 habitants, a été ciblé dans ce que la présidence considère comme une guerre d’extermination et de déplacement forcé menée contre le peuple palestinien. Elle a dénoncé cette attaque comme une violation grave et flagrante du droit international, ainsi que des conventions et accords garantissant la protection des infrastructures et personnels médicaux en temps de conflit. Tenue pour entièrement responsable des conséquences de cet acte, l’occupation israélienne est appelée à rendre des comptes. La présidence exhorte également les organisations de santé internationales, telles que l’OMS et Médecins sans frontières, ainsi que les institutions humanitaires, à intervenir pour mettre fin à ces crimes et assurer la protection des patients, des blessés et des professionnels de santé palestiniens, conformément aux traités internationaux.