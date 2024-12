Match Club Africain-CS Bizertin : mesures de circulation et consignes aux supporters

Le ministère de l’Intérieur a annoncé une série de mesures à l’occasion du match de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 entre le Club Africain et le Club Sportif Bizertin, prévu le samedi 28 décembre 2024 à 16h30 au stade Hamadi Agrebi à Radès. Ces mesures incluent l’interdiction de stationnement et de circulation de tous types de véhicules sur une portion de la route nationale n°1, entre le carrefour Choucha Radès et le carrefour Borj El Wzir Zahra, de 12h00 à 20h00, sauf pour les détenteurs de billets. Les spectateurs sont invités à accéder au stade dès 13h30 et à se munir de leurs billets aux points de contrôle. Des parkings spécifiques sont attribués selon les catégories de billets afin de fluidifier la circulation. Le ministère appelle également les supporters à respecter le code de la route, les consignes des agents et à éviter tout comportement dangereux, tout en précisant que des sanctions seront appliquées en cas de non-respect des lois.