Lutte contre le terrorisme : la justice confirme le renvoi de 45 prévenus dans l’affaire de Mornaguia

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel a confirmé la décision de clôture de l’enquête émise par le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, renvoyant 45 accusés devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme. Cette décision concerne l’affaire de l’évasion de cinq détenus classés comme terroristes dangereux de la prison civile de Mornaguia, selon ce qu’a rapporté la radio Mosaïque FM ce vendredi 27 décembre 2024.

Le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme avait émis une décision de clôture d’enquête et formulé des accusations graves à l’encontre de 45 personnes, dont plus de vingt détenus. Parmi eux figurent les cinq terroristes évadés de la prison de Mornaguia, ainsi que des cadres et agents pénitentiaires, des détenus n’ayant pas réussi à s’évader, et des proches des terroristes évadés.

La liste des accusations inclut des crimes liés à la “constitution d’un groupe terroriste, l’aide à la commission d’actes terroristes, l’utilisation du territoire de la République pour commettre des actes terroristes contre un autre pays et ses citoyens, ainsi que la préparation de ces actes en fournissant, par tous les moyens, des équipements, vêtements, moyens de transport, matériaux, provisions, sites électroniques, documents et images au profit d’une organisation terroriste pour l’aider à commettre des crimes terroristes.”

Les chefs d’accusation comprennent également des infractions telles que “divulguer, fournir et publier des informations, par tous moyens, au profit d’une organisation terroriste ou d’une personne liée au terrorisme en vue de faciliter la commission d’actes terroristes, ne pas informer immédiatement les autorités compétentes des actes ou informations concernant la commission de crimes terroristes, évasion de prison, participation à des atteintes aux biens et aux personnes, et collecte de fonds au profit d’un groupe ou d’une organisation terroriste et de personnes ayant des liens avec le terrorisme.”