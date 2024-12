Frappe israélienne meurtrière à Sanaa !

La capitale yéménite, Sanaa, a été la cible d’une nouvelle frappe aérienne ce vendredi 27 décembre 2024, selon l’Agence France-Presse. Cette attaque survient au lendemain de raids menés par les forces israéliennes sur l’aéroport international de Sanaa et d’autres positions contrôlées par les Houthis, causant la mort de six personnes, dont quatre sur le site de l’aéroport. Ces frappes ont eu lieu alors que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et son équipe se préparaient à quitter la capitale. Plus tôt dans la journée, les Houthis ont revendiqué une attaque par missiles et drones contre Israël, visant notamment l’aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv, un “objectif vital” dans le centre du pays, ainsi qu’un navire dans la mer d’Arabie.