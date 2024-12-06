Football – Ligue 2 (8e journée) : programme et arbitres

Programme et arbitres de la 8e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :

GROUPE A

Samedi 7 décembre :

A L’Ariana :

AS Ariana – AS Marsa arb : Achraf Haraketi

A Megrine :

AS Megrine – ES Radès arb : Dorsaf Gonouati

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – CS Korba arb : Amine Fguir

A Menzel Bourguiba :

SAM Bourguiba – CS Hammam-lif arb : Montassar Belarbi

A Msaken :

CS Msaken – ES Hammam-Sousse arb : Houssem Boularès

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – SC Moknine arb : Ahmed Dhaouadi

A Mahdia :

EM Mahdia – Jendouba Sport arb : Walid Mansri

GROUPE B

Samedi 7 décembre

A Sakiet Eddaier :

AS Sakiet Eddaier – ES Rogba arb : Raed Jouirou

Dimanche 8 décembre

A Kairouan:

JS Kairouan – Baath Bouhajla arb : Khaled Gouider

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – Sfax RS arb : Mahmoud Ksiaa

A Agareb :

AS Agareb – CS Redayef arb : Houssem Ben Sassi

A Kasserine :

AS Kasserine – ES Jerba arb : Abdessalam Mani

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – AS Jelma arb : Majdi Bellagha

A Gabès :

S. Gabésien – CS Chebba arb : Wael Mesbahi