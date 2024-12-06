Football – Ligue 2 (8e journée) : programme et arbitres

Programme et arbitres de la 8e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à partir de 14h00) :
GROUPE A
Samedi 7 décembre :
A L’Ariana :
AS Ariana – AS Marsa arb : Achraf Haraketi
A Megrine :
AS Megrine – ES Radès arb : Dorsaf Gonouati
A Oued Ellil :
AS Oued Ellil – CS Korba arb : Amine Fguir
A Menzel Bourguiba :
SAM Bourguiba – CS Hammam-lif arb : Montassar Belarbi
A Msaken :
CS Msaken – ES Hammam-Sousse arb : Houssem Boularès
A Kalaa Soghra :
Kalaa Sport – SC Moknine arb : Ahmed Dhaouadi
A Mahdia :
EM Mahdia – Jendouba Sport arb : Walid Mansri
GROUPE B
Samedi 7 décembre
A Sakiet Eddaier :
AS Sakiet Eddaier – ES Rogba arb : Raed Jouirou
Dimanche 8 décembre
A Kairouan:
JS Kairouan – Baath Bouhajla arb : Khaled Gouider
A Sfax 2 mars :
CO Kerkennah – Sfax RS arb : Mahmoud Ksiaa
A Agareb :
AS Agareb – CS Redayef arb : Houssem Ben Sassi
A Kasserine :
AS Kasserine – ES Jerba arb : Abdessalam Mani
A Sidi Bouzid :
O. Sidi Bouzid – AS Jelma arb : Majdi Bellagha
A Gabès :
S. Gabésien – CS Chebba arb : Wael Mesbahi