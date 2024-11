Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps aujourd’hui, vendredi, se caractérise par des nuages denses sur les régions côtières nord avec des pluies éparses, parfois orageuses et localement abondantes, ainsi que des passages nuageux sur le reste du pays, devenant progressivement plus denses en fin de journée sur les régions orientales.

Le vent, de secteur ouest, sera relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays, avant de s’orienter au secteur nord l’après-midi dans le nord.

La mer sera agitée à localement agitée.

Les températures maximales oscilleront entre 19 et 24 degrés dans le nord, les hauteurs et la région du littoral, et entre 25 et 29 degrés dans les autres régions.