Saisie de grandes quantités de poulet et de pommes de terre à Monastir et Mahdia

Le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir, Farid Ben Jha, a confirmé ce vendredi 15 novembre 2024 que les unités de la Garde nationale de Monastir ont saisi des quantités de poulet dans un abattoir non autorisé.

Ben Jha a précisé dans une déclaration à la radio Jawhara FM que la saisie comprenait 1 305 kg de poulet vivant, 5 500 kg de poulet abattu et 142 kg de foie, d’une valeur totale de 50 000 dinars.

Il a ajouté que deux personnes, le fournisseur et le propriétaire de l’établissement, ont été retenues pour spéculation et non-respect des normes. Par ailleurs, 1 205 kg de pommes de terre ont été saisis dans la région de Hiboun, dans le gouvernorat de Mahdia, car le chauffeur du camion n’a pas présenté de factures d’achat de la marchandise. Un procès-verbal a été dressé pour distribution illégale, et un entrepôt non autorisé contenant 3 075 kg de pommes de terre a été perquisitionné à Moknine.