Madagascar-Tunisie : Le onze national pour renouer avec la victoire et conforter ses chances de qualification

La sélection tunisienne de football compte bien retrouver le chemin de la victoire, à l’occasion de son match face à son homologue malgache, prévu jeudi au stade Loftus Versfeld de Pretoria, pour le compte de la 5e journée du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

Il s’agit pour le Onze tunisien de mettre tous ses atouts en jeu pour obtenir sa qualification pour la phase finale pour la 22e fois de son histoire et la 17e consécutive depuis l’édition de Tunis-1994.

Au cours de ce match dirigé par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, l’équipe nationale tunisienne tentera de renouer avec le succès après avoir concédé une défaite et un match nul face aux Comores lors des deux précédentes journées (0-1, 1-1). Lors des première et deuxième journées, les coéquipiers de Yassine Meriah ont battu Madagascar à domicile (1-0) et la Gambie en déplacement (2-1).

Le staff technique national est déterminé à mettre toutes les chances au service des Aigles de Carthage en comptant notamment sur l’expérience et l’ambition de ses joueurs dans les différentes lignes, à l’image des milieux Hannibal Mejbri, Issa Aidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane et Ellyes Skhiri et du trio d’attaque Haythem Jouini, Hazem Mestouri et Bilel Ait Malek.

Les Aigles de Carthage partiront favoris pour ramener les trois points de la victoire face à une équipe malgache qui court toujours derrière son premier succès (2 points). En revanche, les protégés du nouveau sélectionneur Kais Yacoubi dont c’est la première sortie officielle à la tête du onze national, sont appelés à rester vigilants face à une équipe qui n’a pas encore dit son dernier mot et qui tentera de défendre ses chances jusqu’au bout.

L’autre match du groupe opposera, vendredi, la Gambie et les Comores.

La sélection tunisienne occupe la tête du classement du Groupe A (7 points) devant les Comores (6 points), la Gambie (5 points) et Madagascar (2 points). Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale.

Classement du Groupe A:

Pts J G N D PB PC

1- Tunisie 7 4 2 1 1 4 3

2- Comores 6 4 1 3 0 4 3

3- Gambie 5 4 1 2 1 4 4

4- Madagascar 2 4 0 2 2 2 4