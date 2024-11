Football – CAN-2025 : Mahmoud Ghorbel rappelé à la place de Nader Ghandri

Le staff technique de la sélection tunisienne de football a convoqué le défenseur de l’US Monastir Mahmoud Ghorbel à la place de Nader Ghandri, pour prendre part aux deux prochaines confrontations face à Madagascar et à la Gambie prévues les 14 et 18 novembre à Prétoria et à Radès, comptant pour les 5e et 6e journées du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

A cause d’un problème lié au transport aérien en Russie, le joueur évoluant à Akhmat Grozny, n’a pu faire le déplacement pour la Tunisie avant le départ du Onze national, lundi soir pour l’Afrique du Sud.

Il est à noter que la sélection tunisienne occupe la première place du groupe A des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, avec 7 points, devant les Comores (6 points), la Gambie (5 points) et Madagascar (2 points).

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale qui se déroulera au Maroc, du 21 décembre 2024 au 18 janvier 2025.