Foot – Ligue 1 (7e journée) : ESS-EST, un clasico sous le signe du rattrapage

Le clasico opposant l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis sera placé sous le signe du rattrapage, à l’occasion de la 7e journée de la Ligue 1 du football professionnel, marquée également par le choc des co-dauphins C.Africain-US Monastir.

Dimanche à Sousse, l’Etoile du Sahel, 11e avec 5 points, et l’Espérance de Tunis, 6e avec 9 points, tenteront d’arrêter l’hémorragie des points et de retrouver le chemin de la victoire pour se réconcilier avec leurs suporters et se débarraser du doute qui commence à s’installer chez les deux équipes.

Pour sa deuxième apparition sous la conduite de Mohamed Mkacher, le club phare du Sahel espère remporter sa deuxième victoire de la saison pour mettre fin à une série de trois maches sans succès, et profiter de l’avantage du terrain et du public pour dompter un adversaire qu’il n’a pas réussi à battre en championnat depuis 2021.

De son côté, le club sang et or dirigé temporairement par Skander Kasri, comptera beaucoup sur ce match pour remettre les pendules à l’heure après quatre matches sans victoires (3 nuls et 1 défaite), en comptant dans cela sur l’expérience de ses joueurs et sur l’ascendant psychologique sur son adversaire qu’il avait dominé ces dernières années aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.

L’autre choc de la journée prévu samedi à Radès, verra le dauphin clubiste (14 points) accueillir l’US Monastir avec qui il partage le même nombre de points, avec l’intention de renouer avec la victoire après deux nuls successifs et de retrouver le fauteuil de leader, même provisoirement, puisque l’O.Béja sera en déplacement périlleux dimanche à Sfax.

Pour leur part, les ussémistes, jusqu’ici invaincus, aborderont cette rencontre avec le moral au beau fixe après trois victoires de suite, et tenteront de franchir l’écueil clubiste pour conforter leur capital confiance et leurs chances dans la course pour le titre.

Une autre confrontation non moins importante sera également au menu de la 7e journée et aura pour théâtre le stade Mhiri de Sfax et comme acteurs le CS Sfaxien, 7e avec 9 points et invaincu sur son terrain, et l’O. Béja, équipe surprise de ce début de saison et leader avec 16 points.

Si l’entraîneur Yamen Zelfeni a donné beaucoup de satisfactions à la tête des Béjaois avec un bilan de 2 victoires et 1 match nul, le Portugais Alexander Santos est toujours sous le feu des critiques pour ses choix tactiques et la prestation en demi-teinte de ses protégés depuis le début de la saison, d’autant plus qu’une nouvelle contre-performance pourrait lui coûter sa place sur le banc sfaxien.

L’ES Zarzis (4e, 13 points) offrira l’hospitalité, dimanche, au CA Bizertin (14e, 4 points) avec l’intention de continuer sa série positive tout en espérant un faux-pas des équipes de tête pour se hisser en haut du tableau. Les protégés de Anis Boujelbène seront ainsi tenus de bien négocier ce match pour décrocher leur 4e succès à domicile et 5e de la saison, mais devront rester vigilants devant une équipe bizertine à la recherche de sa première victoire de la saison et qui s’est montrée accrocheuse, samedi dernier face à l’Espérance de Tunis à Radès (0-0).

Non loin de Zarzis, le Stade Tunisien (5e, 13 point) se rendra à Ben Guerdane avec l’espoir de rentrer avec les trois points de la victoire face à l’équipe de la place (13e, 4 points) pour rejoindre le peloton de tête, tandis que les locaux tentront de profiter de l’avantage du terrain pour enchainer un nouveau résultat positif, après une victoire et un nul, qui les éloignerait du bas du tableau.

Dans les autres matches de la journée, la JS Omrane, nouveau promu (8e, 9 points), accueillera l’AS Soliman, invaincu dans ses quatre derniers matches (10e, 6 points), tandis que l’AS Gabès (12e, 5 points) entamera l’ère Chiheb Ellili en recevant l’ES Metlaoui (9e, 6 points) avec l’objectif de s’éloigner de la zone du danger.

Le dernier match des mal-classés verra l’EGS Gafsa, lanterne rouge (0 point) affronter l’US Tataouine, avant-dernier (3 points) avec l’espoir de débloquer son compteur et prendre une bouffée d’oxygène.

Le programme:

. Samedi 2 novembre

A Radès (16h30):

C. Africain – US Monastir

Au Bardo (14h00):

JS Omrane – AS Soliman

A Gabés (14h30):

AS Gabés – ES Métlaoui

A Ben Guerdane (14h30):

US Ben Guerdane – S. Tunisien

. Dimanche 3 novembre

A Sousse (14h30):

ES Sahel – Espérance ST

Au Mhiri (14h30):

CS Sfaxien – O. Béja

A Gafsa (14h30):

EGS Gafsa – US Tataouine

A Zarzis (14h30):

ES Zarzis – CA Bizertin