Nouveau prix du poulet à partir du 1er novembre

À partir du vendredi 1er novembre 2024, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations en Tunisie a fixé un prix maximum pour la vente de poulet vivant à 5 300 millimes par kilogramme. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les augmentations excessives des prix et vise à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens. Le ministère appelle tous les acteurs impliqués dans l’approvisionnement à garantir un approvisionnement régulier du marché en quantités suffisantes, tout en respectant les circuits de distribution légaux et en effectuant des transactions uniquement via les filières organisées. Il est également rappelé que toute violation des dispositions de ce décret sera constatée, suivie et sanctionnée conformément aux lois et décrets en vigueur.