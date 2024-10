Abouda en larmes : le créateur de contenu témoigne de son arrestation avec 5 autres influenceurs

Le lundi 28 octobre 2024, des poursuites ont été engagées contre cinq créateurs de contenu, accompagnées de mandats de dépôt à leur encontre, en raison d’accusations liées à des atteintes aux bonnes mœurs, à l’indécence publique et à des comportements de harcèlement. Selon l’avocat Ben Hassana, les peines encourues pour ces infractions peuvent atteindre six mois de prison, tandis que l’infraction d’insulte à autrui via les réseaux de communication peut entraîner jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Dans ce contexte, le créateur de contenu connu sous le nom d’« Abouda » a partagé une vidéo émotive sur TikTok, dans laquelle il raconte avoir été arrêté avec les cinq autres influenceurs, avant d’être relâché après son interrogatoire. En larmes, il a exprimé sa gratitude, affirmant : « Que Dieu fasse ce qu’il veut, je suis reconnaissant, mais il est frustrant de penser que l’on peut passer de chez soi à la prison en une nuit. » Il a également précisé qu’il reste sous enquête et surveillance, tout en défendant la nature « propre » de son contenu.