Tunisie – Météo : Températures en légère baisse

Des nuages parfois denses accompagnés de pluies temporairement orageuses au Nord et sur certaines zones du Centre et localement intenses au Nord-est. Le temps sera partiellement nuageux au Sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur est fort à relativement fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays avec des phénomènes locaux de sable à l’extrême Sud où sa vitesse dépassera temporairement 60 km/h sous orage.

La mer sera moutonneuse, à agitée à localement très agitée au Nord, et très agitée à localement houleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront en légère baisse au Nord et au Centre, où les maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés et aux alentours de 19 degrés sur les hauteurs ouest. Au Sud, les températures seront stationnaires. Les maximales seront comprises entre 27 et 33 degrés.