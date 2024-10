Engagement pour l’éducation : Car Pro et Sud Extreme réhabilitent le collège de Zaafarane

CARPRO SA, concessionnaire Suzuki Tunisie, et la société SUD EXTREME SA, gestionnaire du CAMP MARS, ont récemment obtenu l’aval de la délégation régionale de l’enseignement de Kébili pour la réhabilitation du collège de Zaafarane.

Conjointement engagées envers l’éducation et le développement communautaire dans les régions, les deux sociétés ont entrepris des travaux de réhabilitation et de modernisation de l’infrastructure scolaire essentielle à la vie et au confort des élèves et de la communauté locale.

Les travaux de réhabilitation ont inclus des travaux de peinture, la création d’espaces extérieurs sûrs, la mise à niveau des installations sanitaires et de machines de traitement des eaux potables.

Cette initiative est d’autant plus significative que Suzuki Tunisie et CAMP MARS ont une présence active visant à participer au rayonnement de la région notamment via l’organisation du Jimny Raid qui en est à sa troisième édition.

Cette proximité a naturellement conduit Suzuki et Camp Mars à s’impliquer plus et à travers ce projet, à affirmer leur engagement envers la localité de Douz et de ses habitants et de concrétiser leur désir de toujours soutenir des initiatives à impact durable dans les régions intérieures du pays.

En soutenant ce projet, Suzuki Tunisie et CAMP MARS affirment leur ambition commune de promouvoir un accès équitable à l’éducation de qualité. Cette initiative reflète les valeurs profondes des deux entreprises en matière de responsabilité sociale et souligne leur rôle crucial dans la construction d’un avenir meilleur pour les générations à venir.

A propos de Suzuki

Tout a commencé en 1909 lors de la fondation par Michio Suzuki de Suzuki Loom Works, une manufacture de machines à tisser à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka ; Fidèle à l’esprit Japonais, se renouveler par l’innovation et la diversification, Suzuki est aujourd’hui présent dans plus de 200 pays sur plusieurs fronts : automobiles, motos et moteurs de hors-bords son succès est lié à sa philosophie vielle de 100 ans « développer des produits de qualité en se concentrant sur les besoins des clients »

A propos de Car Pro

Car Pro, concessionnaire de Suzuki en Tunisie depuis 2016, s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable du secteur automobile, atteignant la 3ᵉ place des immatriculations de véhicules particuliers sur les 9 premiers mois de 2024

A propos de Camp Mars

Géré par Sud Extrême, Camp Mars est un campement unique situé au cœur du désert de Douz. Spécialisé dans l’organisation d’aventures et d’expériences immersives dans le sud tunisien, il offre un cadre exceptionnel pour vivre des séjours inoubliables.