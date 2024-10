Zaghouan : les pluies récentes renforcent les barrages et lacs de 9,6 millions de m³ d’eau supplémentaires

La région de Zaghouan a récemment bénéficié de précipitations importantes, particulièrement entre lundi après-midi et mardi. Ces pluies, variant de 18 mm à Bir Mcherga jusqu’à 189 mm au barrage de Rmel, ont eu un effet bénéfique sur l’agriculture, les nappes phréatiques, ainsi que sur les réserves d’eau des barrages et des lacs. Selon Foued Boujelal, chef du service de la conservation des eaux et des sols à la délégation régionale de l’agriculture, ces pluies ont apporté 9,6 millions de mètres cubes d’eau, dont 7,6 millions au barrage de Rmel et 1,6 million répartis sur 18 barrages montagneux.

Les lacs montagneux, eux, ont reçu 400 000 mètres cubes d’eau. Actuellement, les réserves du barrage de Rmel s’élèvent à 8,5 millions de mètres cubes sur une capacité maximale de 22 millions, tandis que le barrage de Bir Mcherga, malgré les récentes pluies, reste faiblement rempli avec 5,8 millions de mètres cubes sur une capacité de 41,6 millions. Les barrages et lacs montagneux montrent une amélioration notable de leur stock d’eau, offrant un espoir pour l’avenir des ressources hydriques de la région.