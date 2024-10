CAF Awards 2024 : L’Espérance ST et les sang et or Memmiche et Meriah parmi les nominés

L’Espérance sportive de Tunis, quadruple champion d’Afrique et vice-champion de l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions d’Afrique de football figure parmi les huit équipes candidates au titre de meilleure équipe africaine de l’année.

Le liste communiquée ce jeudi par la Confédération Africaine de Football (CAF), comprend: l’Espérance ST (Tunisie), Al Ahly (Egypte), Zamalek, Petro Atlético, TP Mazembe, Dreams FC (Ghana), Mamelodi Sundowns, Simba et Young Africans.

Par ailleurs, les sang et or Amenallah Memmiche et Yassine Meriah figurent parmi les nominés pour les titres de meilleur gardien de but de l’année et de meilleur joueur de l’année évoluant en Afrique.

Pour rappel, la ville de Marrakech accueillera la cérémonie des “CAF Awards 24”, le 16 décembre 2024, a annoncé, jeudi, la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la dernière édition, organisée dans la même ville marocaine, le Nigérian Victor Osimhen avait été sacré “Joueur Africain de l’Année” dans la catégorie masculine, tandis que sa compatriote Asisat Oshoala, avait été lauréate dans la catégorie féminine.

Les “CAF Awards” célèbrent les performances exceptionnelles des acteurs du football africain, aussi bien au niveau des clubs que des sélections nationales, et culminent avec la remise des prestigieux trophées de “Joueur Africain de l’Année” pour les hommes et les femmes.