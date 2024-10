Tunisie – Intempéries : Interruption de la circulation sur certaines routes

La Direction générale de la Garde nationale informe dans un communiqué publié mercredi qu’en raison des fortes précipitations qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, la circulation a été interrompue sur les routes suivantes :

1. Sousse : Route régionale n°133, au niveau de la zone d’Aïn Mdhaker, délégation d’Enfidha, reliant Enfidha à Zaghouan, en raison de la montée des eaux à Oued El Kharoub.La déviation de la circulation n’est pas possible.

2. Monastir : Route asphaltée et non numérotée, au niveau de la délégation de Touazra à Moknine, reliant Ouled Mi à Amiret Touazra, en raison de la montée des eaux à Oued Amarat.La déviation de la circulation n’est pas possible.

3. Monastir : Route asphaltée et non numérotée, au niveau de la délégation de Touazra à Moknine, reliant le village d’El Amarat et El Khour, en raison de la montée des eaux Oued El Karada.La déviation de la circulation n’est pas possible.

4. Monastir : Route asphaltée et non numérotée, au niveau de la zone de Moatamer, reliant Thrayet à Ouardanine en raison de la montée des eaux.La déviation de la circulation n’est pas possible.

5. Monastir : Route régionale n°82, au niveau de Massjid Issa, reliant Massjid Issa à Sahline.La circulation peut être déviée via l’intersection Banzarti.

6. Sfax : Route nationale n°14, au niveau de la zone Chaâl à Mahres, reliant Sfax à Gafsa, en raison de la montée des eaux à Oued Chaâl.La déviation de la circulation n’est pas possible.

7. Sfax : Route nationale n°14, au niveau de Oued Sghar, reliant Sfax à Agareb, en raison de la montée des eaux à Oued Sghar.La déviation de la circulation n’est pas possible.

8. Sfax : Route nationale n°13, au niveau de Bir Mellouli, reliant Sfax à Sidi Bouzid, en raison de la montée des eaux à Oued Mellouli.La déviation de la circulation n’est pas possible.

A noter que la circulation a été rétablie dans les routes suivantes :

1. Route régionale n°88, au niveau de l’intersection d’Oued Hamdoun, reliant Sousse à Monastir.

2. Route régionale n°191, au niveau de Oued Bousiala, reliant Jemmal à Beni Hassen.

La direction générale de la Garde nationale a appelé, à cet effet, les usagers de la route à la plus grande prudence, en respectant les distances de sécurité, en se conformant aux règles de la sécurité routière et en évitant de prendre des risques.

« En cas de besoin, les usagers de la route peuvent contacter le bureau d’information routière (Direction générale de la Garde nationale) aux numéros suivants 71.963.512 / 71.960.448 ou les districts et régions de la Garde nationale au numéro 193 » lit-on de même source.