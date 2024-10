Les pluies orageuses se poursuivront mercredi matin sur les régions du nord-est, du centre-est et localement du sud-est. Elles seront parfois abondantes particulièrement dans les régions de Sfax et du Sahel où les quantités maximales varieront entre 30 mm et 50 mm et atteindront localement, 70 mm, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les pluies seront accompagnées de rafales de vent au moment de l’apparition de cellules orageuses. Les perturbations se dissiperont progressivement à partir de mercredi après-midi.