Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Pluies provisoirement orageuses sur les régions côtières du nord. Elles concerneront progressivement les autres régions du nord et localement le centre et le sud-est, pendant la nuit avec chutes de grêles par endroits, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois abondantes à l’extrême nord ouest. Vent de secteur nord relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions. Mer très agitée à gitée.

Les températures maximales varieront entre 21 et 24 ° dans le nord et 19° sur les hauteurs ouest et entre 25 et 27° dans le reste des régions.