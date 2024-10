État de santé préoccupant pour la journaliste Chadha Hadj Mbarek : un cri d’alerte familial

La journaliste Chadha Hadj Mbarek est au cœur d’une inquiétude croissante concernant son état de santé, comme l’a souligné son frère, Amen Hadj Mbarek, dans un message publié le 19 octobre 2024. Lors de sa dernière visite en prison, Chadha a exprimé des préoccupations alarmantes : « J’espère pouvoir me tenir debout pour assister à l’audience, car ma santé s’est beaucoup détériorée. Je reçois l’aide de certains détenus, mais j’ai à peine la force de me lever pour vous rencontrer. J’ai confiance en mon innocence et j’aspire à ce que cette injustice cesse. » Incarcérée à la prison civile d’El Messadine à Sousse depuis octobre 2021, elle fait face à des accusations graves, notamment de complot contre la sûreté de l’État, d’attentat à l’ordre public et d’offense au président de la République.