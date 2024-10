Jendouba : un lycée interdit le maquillage pour les élèves filles

Un établissement scolaire à Ghar Dimma, dans le gouvernorat de Jendouba, a pris la décision de prohiber l’entrée des élèves filles qui portent du maquillage dans les salles de classe. Le lycée Abou al-Qasim al-Shabi a ainsi émis un règlement stipulant que toute élève se présentant maquillée sera exclue des cours, avec la possibilité d’imposer des mesures disciplinaires. De plus, l’utilisation des téléphones portables est strictement interdite au sein de l’institution, et aucun élève ne sera accepté s’il ne respecte pas les normes de tenue vestimentaire et de coiffure appropriées. Cette initiative vise à instaurer un environnement d’apprentissage plus sérieux et discipliné.