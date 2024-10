Celta Vigo vs Real Madrid en direct et live streaming : comment regarder le match ?

Celta Vigo vs Real Madrid en direct et live streaming

Ce samedi 19 octobre à 21h00, un duel captivant aura lieu dans le cadre de la 10e journée de Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid. Les Merengues, actuellement deuxièmes au classement avec 21 points, se rendront au stade de Balaídos pour affronter le Celta Vigo, qui occupe la 9e place avec 13 points.

Le Real Madrid, en grande forme, aborde ce match avec confiance, après avoir remporté trois de ses cinq dernières rencontres, avec seulement une défaite et un nul. L’attaque madrilène, emmenée par ses stars, a marqué 10 buts sur cette période, tout en maintenant une défense solide, n’ayant encaissé que cinq buts.

En revanche, Celta Vigo connaît une période plus irrégulière, avec deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. L’équipe galicienne a marqué autant de buts qu’elle en a concédés, soit six dans chaque cas, témoignant d’une certaine fragilité à la fois offensive et défensive.

L’historique des confrontations entre ces deux équipes est largement favorable au Real Madrid, vainqueur des cinq dernières rencontres sans concéder le moindre point à Celta Vigo. Les Galiciens auront à cœur de briser cette série et de prouver qu’ils peuvent rivaliser avec l’un des géants du championnat espagnol.

Le Celta Vigo parviendra-t-il à créer la surprise ou le Real Madrid continuera-t-il à consolider sa place dans la course au titre ? Rendez-vous ce samedi sur la pelouse du stade de Balaídos pour découvrir l’issue de cette confrontation.

Horaire du match Celta Vigo – Real Madrid

Le match se tiendra ce samedi 19 octobre 2024 à 21h00.

Diffusion TV de Celta Vigo – Real Madrid

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2 à 21h00.